Peaky Blinders Netflix rilascia il poster del film e la data di uscita

Cillian Murphy torna ad indossare i panni di Tommy Shelby nella pellicola che approderà tra pochi mesi sul grande schermo. Il film di Peaky Blinders ha ufficialmente un titolo, Peaky Blinders: The Immortal Man. Cillian Murphy sarà sul grande schermo nel ruolo di Tommy Shelby il 6 marzo 2026. Su Netflix, la pellicola debutterà a .

