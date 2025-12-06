Nel panorama delle serie televisive di successo, Peaky Blinders si distingue come uno dei capolavori più apprezzati, grazie alla sua narrazione coinvolgente e ai personaggi indimenticabili. Dopo sei stagioni andate in onda tra il 2013 e il 2022, i fan devono ora attendere una nuova produzione che permetterà di scoprire il destino dei protagonisti. La prossima novità, molto attesa, è rappresentata dal film intitolato Peaky Blinders: The Immortal Man, la cui uscita è prevista per il marzo 2026. Questo nuovo capitolo mira a continuare e concludere la saga, offrendo uno sguardo approfondito sui risvolti storici e criminali del mondo di Birmingham. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Peaky blinders immortal man data di uscita e anticipazioni