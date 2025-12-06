Pd toscano | niente rivolta dei territori La Direzione si aggiorna Le parole di Giani e Fossi

FIRENZE – E' stata aggiornata a data da destinarsi, la Direzione del Pd toscano. La rivolta delle federazioni provinciali contro le scelte della giunta regionale, fatte dal governatore, Eugenio Giani, alla fine non c'è stata. Ufficialmente la seduta è stata aggiornata perchè gli interventi erano troppi e non c'era tempo per ascoltarli tutti.

