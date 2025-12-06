Pd Toscana Giani e Fossi | Partito unito Obiettivo amministrative 2026 forti del risultato regionale

Direzione regionale Pd Toscana sabato 6 dicembre dopo il doppio appuntamento dem di una settimana fa. Con i riformisti riuniti a Prato con l’ex sindaco Matteo Biffoni, recordman di preferenze di sempre in Consiglio regionale della Toscana. E la leader nazionale Elly Schlein a Montepulciano, a chiudere una tre giorni Pd in cui Schlein ha sottolineato “Sono la segretaria di tutti”. Ma il Pd è unito, così dichiarano in una nota congiunta Eugenio Giani, riconfermato presidente Regione Toscana alle regionali 12 e 13 ottobre, alla guida di una coalizione campo largo centrosinistra, e il deputato Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana: “La direzione regionale del Partito Democratico si è svolta in un clima sereno e costruttivo, confermando l’unità del partito e l’avvio della ‘fase 2’, orientata ai territori e alla definizione di nuovi contenuti programmatici. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

