Pavia nel Cinquecento La città nella tempesta La cronaca si fa storia
Un’apertura straordinaria della Biblioteca universitaria di Pavia interamente dedicata alla mostra " Il silenzio della stampa - Il libro e la città di fronte alla tempesta". Oggi alle 14,30, a pochi giorni dalla chiusura prevista per il 30 dicembre, la curatrice Maria Cristina Regali accompagnerà i visitatori alla scoperta di un pezzo di storia del Cinquecento. "La mostra documenta la produzione tipografica cittadina di tutto il secolo attraverso un percorso espositivo di oltre 40 libri pavesi – ha spiegato la curatrice – che documentano la produzione libraria pavese prima, durante e dopo il conflitto, momento cruciale della storia cittadina". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre immagini dal percorso diffuso dedicato ai 500 anni della Battaglia di Pavia. La mostra continua a vivere nelle vie del centro: strada Nuova, corso Cavour e via Volturno si confermano un museo a cielo aperto dove la storia incontra lo sguardo dei fotogra
Pavia nel Cinquecento. La città nella tempesta. La cronaca si fa storia - Dall'epidemia di peste all'assedio del 1522 e a quello che portò alla battaglia, si possono scoprire 40 libri stampati in quegli anni
I cinquecento anni della battaglia. Sfilate, fanterie e rievocazioni : "Non perdete questo spettacolo" - Oggi Pavia torna indietro nei secoli: è il grande giorno della rievocazione della battaglia avvenuta il 24 febbraio 1525.
"Corri Battaglia di Pavia" a cinquecento anni dal celebre scontro - Il tracciato ha toccato alcuni dei posti legati alla Battaglia di Pavia come il Castello di Mirabello e la Cascina Repentita, dove nacque la "Zuppa alla Pavese" e venne imprigionato il re di Francia