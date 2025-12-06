Paura shock l’auto decolla e si spezza | l’incidente atroce che terrorizza tutti

Il primo E-Prix del nuovo Mondiale si è trasformato in un attimo in un brivido collettivo, quando la vettura di Martí si è sollevata da terra, ha colpito un’altra monoposto e si è schiantata sull’asfalto, riducendosi quasi in pezzi. Una scena violentissima, che ha fatto ammutolire il circuito brasiliano prima che arrivasse il sospiro di sollievo: il pilota è uscito illeso, grazie anche all’ halo che ha protetto il capo dallo schianto. La dinamica è esplosa negli ultimi metri della corsa, quando la Cupra del giovane spagnolo ha tamponato due auto che stavano rallentando per il regime di Full Course Yellow, entrando in contatto con le loro ruote e decollando sopra la testa di Muller. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

