Paura in Formula E incidente a un giro dalla fine | la macchina di Martí quasi totalmente distrutta
Brutto incidente in Formula E ma fortunatamente nessuna conseguenza per i piloti coinvolti. La macchina di Martì vola letteralmente e poi si schianta sull'asfalto finendo per essere quasi distrutta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questi mesi, nonostante la terribile notizia, non ha mai tolto la mano dal volante. Non ha mai abbassato il microfono. Non ha mai smesso di raccontare la Formula 1, anche mentre affrontava la chemioterapia, anche mentre la paura bussava forte. Ha continu - facebook.com Vai su Facebook
Formula E: a San Paolo la prima va a Dennis, paura per Martí - A San Paolo, nel primo appuntamento del nuovo Mondiale, vince il britannico dell'Andretti, che anticipa il campione in carica Oliv ... Da msn.com
Colapinto, incidente nei test e monoposto distrutta: in ospedale il pilota della Alpine - Nel corso dei test Pirelli a Budapest di oggi, mercoledì 6 agosto, l'argentino ha perso il controllo della sua monoposto uscendo dalla pista in Curva 11. Lo riporta adnkronos.com