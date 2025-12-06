Paura all’aeroporto di San Paolo | un Airbus A320 della Latam Brasil prende fuoco sulla pista

Paura a bordo di un Airbus A320 della Latam Brasil, che ha preso fuoco sulla pista all’ Aeroporto Guarulhos di San Paolo. L’incendio è scoppiato mentre l’aereo si trovava sulla pista e gli addetti stavano procedendo alle operazioni di disimbarco. A prendere fuoco è stato un mezzo usato per spostare i bagagli posizionato sotto la fusoliera. I passeggeri sono stati evacuati con gli scivoli d’emergenza e fortunatamente nessuno è rimasto ferito L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

