Pattinaggio artistico la Cina domina nelle coppie alle Finali Junior Grand Prix Aboian-Veselukhin trionfano nella danza

La Cina detta legge nelle coppie d’artistico in occasione delle Finali valide per il circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento questo weekend sul ghiaccio d Nagoya, in Giappone. La squadra asiatica ha infatti conquistato una doppietta importante in ottica futura, dominando in lungo ed in largo il segmento più lungo dopo uno short che aveva invece lasciato dei distacchi corti. A vincere con margine sono stati Rui Guo-Yiwen Zhang, autori di un buon free program valutato 113.21 (60.18, 53.03) con cui si sono spinti fino all’importante soglia di 177. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pattinaggio artistico, la Cina domina nelle coppie alle Finali Junior Grand Prix, Aboian-Veselukhin trionfano nella danza

News recenti che potrebbero piacerti

Pattinaggio Artistico Azzanese Società - facebook.com Vai su Facebook

Pagina 1 | L'Italia domina i Mondiali di Pattinaggio Artistico di Pechino - l’Italia chiude in vetta al medagliere finale e domina la competizione iridata 2025. Scrive tuttosport.com

L’Italia a Pechino domina i Mondiali di Pattinaggio Artistico - l’Italia chiude in vetta al medagliere finale e domina la competizione iridata 2025. Segnala repubblica.it

Pattinaggio artistico a rotelle. I fratelli Cortini ai Mondiali in Cina - Grande soddisfazione nel mondo delle rotelle romagnole per la convocazione al prossimo Campionato del Mondo di pattinaggio artistico, che si terrà in Cina, precisamente a Pechino dal 18 al 30 ottobre, ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Da Castel di Lama ai mondiali in Cina. Brilla la stella di Aurora Sclocchini - Dal 17 al 31 ottobre si sono svolti i campionati del mondo di pattinaggio artistico in Cina, a Yanqing, Beijng... Segnala ilrestodelcarlino.it

Mondiali di pattinaggio, Italia con un super team a Pechino - L’evento più importante del pattinaggio artistico su rotelle quest’anno fa tappa nella Repubblica Popolare Cinese, e più precisamente a Pechino. Scrive repubblica.it

Pattinaggio artistico, da Castelfranco a Pechino per conquistare il mondiale: «Non riuscivamo a crederci» - Così il quartetto junior Magic Skate, formato da Giulia Brandolini e Agnese Gregorio entrambe 15 enni, Chiara Antonello (17) e Matilde Erbisti (16), ha ... Lo riporta corrieredelveneto.corriere.it