Passerella danneggiata da un’autoscala inizia il ripristino

Ilgiorno.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passerella sopraelevata del comune "centrata" da autoscala per la posa della fibra ottica, a un mese e mezzo dall’incidente in pieno centro storico, si avvicina l’ora dei ripristini. E contestualmente dell’almeno parziale riapertura del tratto di via Monte Grappa su cui affaccia il passaggio elevato, chiuso, come la strada, dalla mattina del 27 ottobre. Una relazione di uno strutturista, che ha svolto perizie e sopralluoghi, avrebbe escluso danni strutturali e dunque ulteriore rischio crolli. La passerella non è mai stata del resto dichiarata inagibile ed è stata regolarmente utilizzata dai dipendenti comunali nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

passerella danneggiata da un8217autoscala inizia il ripristino

© Ilgiorno.it - Passerella danneggiata da un’autoscala, inizia il ripristino

Altre letture consigliate

passerella danneggiata un8217autoscala iniziaPasserella danneggiata da un’autoscala, inizia il ripristino - Passerella sopraelevata del comune "centrata" da autoscala per la posa della fibra ottica, a un mese e mezzo dall’incidente ... Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Passerella Danneggiata Un8217autoscala Inizia