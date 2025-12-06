Passerella sopraelevata del comune "centrata" da autoscala per la posa della fibra ottica, a un mese e mezzo dall’incidente in pieno centro storico, si avvicina l’ora dei ripristini. E contestualmente dell’almeno parziale riapertura del tratto di via Monte Grappa su cui affaccia il passaggio elevato, chiuso, come la strada, dalla mattina del 27 ottobre. Una relazione di uno strutturista, che ha svolto perizie e sopralluoghi, avrebbe escluso danni strutturali e dunque ulteriore rischio crolli. La passerella non è mai stata del resto dichiarata inagibile ed è stata regolarmente utilizzata dai dipendenti comunali nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passerella danneggiata da un’autoscala, inizia il ripristino