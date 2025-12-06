Pasquale La Rocca smentisce il flirt con Barbara D' Urso | Sono single

Il ballerino conferma il grande feeling con l'ex conduttrice di Mediaset e ammette di essere ancora alla ricerca dell'amore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pasquale La Rocca smentisce il flirt con Barbara D'Urso: "Sono single"

Scopri altri approfondimenti

“Sono pronto all’amore, sono pronto ad innamorarmi”. Pasquale La Rocca tra gli ospiti di Nunzia De Girolamo a #CiaoMaschio ?Ogni sabato alle 17.05 su Rai1 e RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook

La conduttrice e Pasquale La Rocca in sala prove come da programma per prepararsi alla puntata di sabato prossimo nonostante il tutore in bella vista. #ballandoconlestelle #barbaradurso Vai su X

Il ballerino conferma il grande feeling con l'ex conduttrice di Mediaset e ammette di essere ancora alla ricerca dell'amore - A poche ore dalla prima semifinale di Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca ha smentito il presunto flirt con la compagna di ballo Barbara D'Urso. msn.com scrive

Sorella di Pasquale La Rocca smentisce flirt con Barbara D’Urso? “Non ne so niente”/ Segnalazione choc! - Scoppia il gossip a Ballando con le stelle 2025, ma la sorella di lui interviene In pista stanno dando il massimo ma di Pasquale La Rocca e Barbara D ... Da ilsussidiario.net

Domenica In, Barbara d’Urso replica ai rumor di un possibile flirt con Pasquale La Rocca: “Ecco cosa c’è tra di noi” - Ospite a Domenica In Barbara D'Urso ha raccontato di sé facendo un rapido excursus della sua carriera partendo dagli esordi, passando per ... Da isaechia.it

Pasquale La Rocca sceglie Barbara D’Urso. E poi si confessa sull’amore: “Sono pronto” - Ospite a “Ciao Maschio”, Pasquale La Rocca parla dell’amore e del feeling con Barbara D’Urso: “Con lei mi sto divertendo di più” ... Riporta dilei.it

“C’è qualcosa…”: Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca, lo studio esplode dopo quella frase - Barbara d’Urso si confessa a Domenica In: uomini giovani, sguardi con Pasquale La Rocca e una complicità che fa parlare tutti. Secondo donnaglamour.it

Barbara D'Urso: "Mi piacciono gli uomini più giovani". Poi la verità sul flirt con Pasquale La Rocca - Le rivelazioni della conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle sulla sua vita privata e professionale ... Riporta today.it