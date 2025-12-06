Pasquale La Rocca sceglie Barbara D’Urso E poi si confessa sull’amore | Sono pronto

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle ha avuto la sua dose di accadimenti: un nome su tutti, fin da subito, ha destato grande attenzione, ovvero quello di Barbara D’Urso, che scende in pista con il Maestro Pasquale La Rocca. A Ciao Maschio, il ballerino ha parlato della sua situazione sentimentale: a lungo si è vociferato di un flirt con la D’Urso, con cui c’è un bel feeling. Pasquale La Rocca parla dell’amore. Sabato 6 dicembre va in onda Ciao Maschio, il programma condotto da Nunzia De Girolamo, a partire dalle ore 17.05 su Rai1. Tra gli ospiti figura proprio Pasquale La Rocca, che ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo stato sentimentale: “Non sono innamorato, sono ufficialmente single. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Pasquale La Rocca sceglie Barbara D’Urso. E poi si confessa sull’amore: “Sono pronto”

Altre letture consigliate

Pasquale La Rocca added a new photo —... - Pasquale La Rocca - facebook.com Vai su Facebook

La conduttrice e Pasquale La Rocca in sala prove come da programma per prepararsi alla puntata di sabato prossimo nonostante il tutore in bella vista. #ballandoconlestelle #barbaradurso Vai su X

Pasquale La Rocca bryter tausheten: sannheten om Barbara D'Urso og privatlivet hennes. - Pasquale La Rocca tra cuore e amicizia: tra gossip e verità, il ballerino racconta il suo stato sentimentale e il rapporto speciale con Barbara d’Urso a Ciao Maschio. Come scrive notizie.it

Pasquale La Rocca rompe il silenzio: la verità su Barbara D’Urso e la sua vita privata - Pasquale La Rocca tra cuore e amicizia: tra gossip e verità, il ballerino racconta il suo stato sentimentale e il rapporto speciale con Barbara d’Urso a Ciao Maschio. Lo riporta notizie.it

Pasquale La Rocca: "Con Barbara d'Urso riesco a essere me stesso". Poi parla della sua situazione sentimentale - "Barbara è la donna che mi sta permettendo di essere più me stesso", queste le parole di Pasquale La Rocca sulla sua allieva a Ballando con le Stelle. corrieredellumbria.it scrive

Pasquale La Rocca: «Sono single e voglio innamorarmi. Barbra D'Urso? Con lei sono me stesso» - Sguardo sensuale e sorriso ingenuo, Pasquale La Rocca ha conquistato spettatrici e spettatori da quando, 3 anni fa, è diventato maestro di Ballando con le stelle. Lo riporta msn.com

Ciao Maschio, Pasquale La Rocca su Rai 1: «Barbara D'Urso è la donna che mi permette di essere me stesso» - Pasquale La Rocca si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata in onda sabato 6 dicembre alle 17. Scrive msn.com

''Mi piacciono gli uomini più giovani'': Barbara d’Urso lo confessa in tv seduta accanto a Pasquale La Rocca - “Mi piacciono gli uomini più giovani”, ammette senza problemi in tv all’amica Mara Venier, che desidera sapere. Riporta gossip.it