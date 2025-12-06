Parrucche trucchi e solidarietà Gli studenti fanno ‘Ballando con le stelle’

Rovigo, 6 dicembre 2025 – Spettacolo e solidarietà nella casa di cura Città di Rovigo. Anche quest’anno i ragazzi della classe terza E della scuola secondaria di primo grado Cesare Parenzo, hanno portato gli auguri di Natale agli ospiti della struttura, esibendosi in uno spettacolo che ha coinvolto e divertito gli spettatori. Filo conduttore dello show una parodia dello spettacolo condotto da Milly Carlucci “ballando con le stelle”. Gli alunni hanno impersonato i giurati, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Fabio Canino. Non mancavano Mara Venier e Malgioglio con ciuffo bianco e grandi ali bianche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

