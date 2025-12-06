Parrini e Resta di Nexal al Premio ANGI 2025 | L’innovazione è metodo visione e crescita condivisa
Roma conferma il suo ruolo di capitale dell’innovazione con l’VIII edizione del Premio ANGI 2025, ospitata nella prestigiosa cornice del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. Una giornata che ha riunito startup, imprese, istituzioni, università e giovani talenti per celebrare le eccellenze italiane della trasformazione digitale e dell’imprenditoria emergente. Tra i protagonisti premiati, Parrini e Resta, fondatori di Nexal, realtà dinamica del digital marketing che in sette anni ha costruito un percorso di crescita solido, innovativo e interamente guidato da un team under 30. «Abbiamo fondato la nostra azienda in due, sette anni fa, e oggi siamo più di dieci persone, tutte under 30», raccontano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
