Parata di big alla United Cup | 5 top-10 per aprire la stagione di tennis E l’Italia svela il capitano…
La nuova stagione del grande tennis sarà aperta dalla United Cup, la competizione per Nazionali miste che andrà in scena da venerdì 2 a domenica 11 gennaio sul cemento di Perth e Sydney. All’evento, che fa da antipasto agli Australian Open (il primo Slan dell’annata agonistica, che scatterà il 18 gennaio a Melbourne), parteciperanno diciotto Paesi, ognuno rappresentato da tre uomini e tre donne. Sono annunciati cinque top-10 sul fronte maschile e quattro delle migliori dieci giocatrici del mondo. L’Italia sarà rappresentata in singolare da Jasmine Paolini (numero 8) e Flavio Cobolli (numero 22), che indosseranno nuovamente la maglia azzurra dopo aver alzato al cielo rispettivamente la BJK Cup e la Coppa Davis poche settimane fa. 🔗 Leggi su Oasport.it
