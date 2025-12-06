Paranormal Activity | il franchise che ha cambiato l’horror moderno ritorna grazie a James Wan

C’è un momento nella storia del cinema horror moderno che ha cambiato tutto. Era il 2007, e un film girato con una videocamera e un budget che non bastava nemmeno per comprare un’auto usata stava per trasformarsi nel fenomeno più redditizio dell’industria. Paranormal Activity, costato appena 15 mila dollari, ne ha incassati 194,2 milioni in tutto il mondo. Una proporzione che fa impallidire qualsiasi blockbuster hollywoodiano. Ora, quel franchise che ha lanciato Blumhouse nell’olimpo delle case di produzione horror sta per tornare, e questa volta alla guida c’è un nome che fa tremare i polsi: James Wan. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Paranormal Activity: il franchise che ha cambiato l’horror moderno ritorna grazie a James Wan

Argomenti simili trattati di recente

Un nuovo film della serie "PARANORMAL ACTIVITY" è in lavorazione alla Blumhouse. James Wan e Jason Blum saranno i produttori del film. - facebook.com Vai su Facebook

Di nuovo in ... Attività. Jason Blum, James Wan e Oren Peli produrranno un nuovo PARANORMAL ACTIVITY. Dettagli di questo ottavo film tenuti ben nascosti, per il momento, ma di sicuro ci saranno found footage e presenze diaboliche! #Cinema Vai su X

Paranormal Activity, il franchise risorge con James Wan - James Wan ha intenzione di rispolverare il franchise di Paranormal Activity, figurando come produttore del prossimo capitolo. Secondo comingsoon.it

Paranormal Activity, il reboot si farà: James Wan al lavoro su un nuovo capitolo del franchise Blumhouse - James Wan sarebbe già al lavoro per la stesura di un nuovo capitolo del franchise Blumhouse. Come scrive badtaste.it

Paranormal Activity: James Wan produrrà un nuovo film reboot del franchise Blumhouse - Il genere horror ha ha vissuto un periodo di rinascita nel 2007 con l'uscita di Paranormal Activity e ora Blumhouse ha messo in cantiere un reboot del franchise. Lo riporta msn.com

Una delle saghe horror più clamorose di sempre torna con un nuovo film! Tutti i dettagli - A occuparsene sarà anche una delle figure più influenti del genere: James Wan ... Si legge su bestmovie.it

James Wan produrrà un nuovo Paranormal Activity film - Blumhouse sta cercando di continuare ad ampliare la sua gamma di progetti e franchise horror, dato che ora è stato riportato da The Hollywood Reporter che un altro film Paranormal Activity è in arrivo ... Riporta gamereactor.it

Paranormal Activity, annunciato il nuovo film! Se ne occuperà Blumhouse - Finalmente arrivano grosse novità sull'ottavo capitolo del franchise di Paranormal Activity, in fase di lavorazione per Paramount Pictures e Blumhouse ... Da cinema.everyeye.it