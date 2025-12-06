Paramount Microsoft | a Milano l’intelligenza artificiale lascia a casa centinaia di lavoratori
“Paramount, una montagna di licenziamenti”, si legge su cartelli e striscioni che richiamano la celebre vetta del logo aziendale, esposti davanti alla sede milanese della compagnia. In corso Europa, a due passi dal Duomo, un centinaio di lavoratrici e lavoratori si sono riuniti giovedì 27. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Milano, nella sede della Paramount rischiano il posto 35 lavoratori: scattano tre giorni di sciopero - Milano, 13 novembre 2025 – Paramount Italia ha avviato la procedura di esubero per 35 persone su 115 dipendenti della sede milanese. ilgiorno.it scrive