La serie drammatica e piena di colpi di scena Paradise, creata da Dan Fogelman, si prepara a tornare con una seconda stagione ancora più ricca di suspense. La prima stagione ha esplorato un complotto che ruotava attorno all’assassinio misterioso di President Cal Bradford, interpretato da James Marsden, e alle conseguenze di un’apocalisse nucleare che costringe il presidente a governare dal rifugio sotto terra. Ora, l’attesa crescente si concentra sulla nuova fase, in cui si apre il mondo esterno al bunker, con una trama che si fa ancora più complessa e imprevedibile. anticipazioni e primo sguardo alla stagione 2 di paradise. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Paradise stagione 2 trailer ufficiale scopri tutte le novità

