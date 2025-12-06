Papa Leone XIV ai diplomatici della Santa Sede | Non staremo in silenzio davanti alle ingiustizie

"Il mondo non può permettersi di distogliere lo sguardo da coloro che sono facilmente resi invisibili dai rapidi cambiamenti economici e tecnologici", ha poi aggiunto, auspicando che le missioni diplomatiche del Vaticano rimangano un'ancora, un aiuto concreto per affrontare ogni preoccupazione e problematica.

