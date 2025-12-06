Papa Leone nomina l’arcivescovo Morrone membro del Dicastero delle Cause dei Santi

Papa Leone XIV ha ufficializzato i nuovi membri del Dicastero delle Cause dei Santi, tra di essi spicca la prestigiosa nomina di Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova scelto dal Santo Padre per contribuire al delicato discernimento dei processi di beatificazione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

