Papa Leone in Libano la popolazione delusa dalla decisione di non visitare il Sud in guerra | Sarebbe stato un segnale di vicinanza

Papa Leone XIV ha concluso il suo primo viaggio all’estero che lo ha portato, dopo la Turchia, anche in Libano, dove vive la più vasta comunità cristiana del Medio Oriente insieme a 18 diverse confessioni religiose riconosciute nel Paese. Almeno sulla carta, in Libano i cristiani maroniti hanno ancora la maggioranza. In un Paese dove politica e religione non conoscono separazioni, a un cristiano spetta la più alta carica dello Stato. Il presidente della Repubblica, Joseph Aoun, maronita e precedentemente a capo delle forze armate libanesi, ha accolto e accompagnato Papa Leone in diverse tappe del suo itinerario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone in Libano, la popolazione delusa dalla decisione di non visitare il Sud in guerra: “Sarebbe stato un segnale di vicinanza”

