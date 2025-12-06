Papa a nuovi ambasciatori | lieto di incontrarvi

Roma, 6 dic. (askanews) – “Sono particolarmente lieto di incontrarvi all’inizio del mio pontificato e durante questo Anno Giubilare della Speranza, una celebrazione che invita tutti a «ritrovare la fiducia necessaria nella Chiesa e nella società, nelle relazioni interpersonali, nelle relazioni internazionali e nel nostro compito di promuovere la dignità di tutte le persone e il rispetto per il dono della creazione di Dio»”. Così Papa Leone XIV nel suo discorso a tredici nuovi ambasciatori accreditati presso la Santa Sede che oggi presentano le Lettere credenziali. Si tratta degli ambasciatori di Uzbekistan, Moldavia, Bahrein, Sri Lanka, Pakistan, Liberia, Thailandia, Lesotho, Sudafrica, Figi, Micronesia, Lettonia e Finlandia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it