Paolo Ruffini in lacrime a Verissimo | L’ultima parola di papà è stata malachite

Oggi Paolo Ruffini è stato ospite di Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. L’intervista, iniziata con toni leggeri parlando del ritorno del comico alla conduzione di Zelig su Italia 1, ha preso una piega profondamente emotiva quando la conversazione si è spostata sul lutto più grande della sua vita: la morte del padre. La conduttrice ha introdotto l’argomento con delicatezza, ricordando come Ruffini avesse dovuto salutare un genitore descritto come molto severo. La reazione del comico è stata immediata: gli occhi lucidi, la voce rotta dall’emozione. Con un tentativo di sdrammatizzare, Ruffini ha chiesto a Silvia Toffanin: “Ma tu oggi che intenzioni hai?”, prima di lasciarsi andare a un racconto toccante. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Paolo Ruffini in lacrime a Verissimo: “L’ultima parola di papà è stata malachite”

