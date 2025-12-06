Il weekend si avvicina e con esso torna il momento di scoprire cosa hanno in serbo le stelle per ciascun segno dello zodiaco. Come sempre, Paolo Fox ci guida con il suo stile unico, capace di mescolare ironia, realismo e un pizzico di mistero. Ma attenzione: non tutti i segni vivranno giorni tranquilli e spensierati; qualcuno dovrà fare i conti con tensioni e riflessioni, mentre altri saranno baciati dalla fortuna. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per il fine settimana di sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025. Capricorno: responsabilità e riflessione. Per i Capricorno, il weekend si prospetta all’insegna della famiglia e delle responsabilità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Paolo Fox, l’oroscopo del weekend per tutti i segni: chi vince e chi perde