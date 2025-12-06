Paolo Capone Segretario Generale dell’UGL Manovra bene puntare su infrastrutture strategiche formazione e solida visione industriale

È un Paolo Capone a tutto campo quello che racconta al giornale la sua visione del sistema paese. Lavoro, manovra finanziaria, quadro economico-sociale, lotta alla povertà e alla disoccupazione in Italia. Sono numerose e importanti le questioni su cui il segretario generale dell’Ugl propone riflessioni e soluzioni. Segretario Capone, iniziamo a parlare del sistema Paese . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Paolo Capone (Segretario Generale dell’UGL) “Manovra, bene puntare su infrastrutture strategiche, formazione e solida visione industriale”

Dati Inail. Paolo Capone, Leader UGL: “Numeri allarmanti, sicurezza sul lavoro non è opzione ma diritto fondamentale” - TusciaTimes.eu (.it) - facebook.com Vai su Facebook

Dati Istat, Paolo Capone, Leader UGL: “Segnali incoraggianti, investire in formazione per rispondere a domanda di nuove competenze - (Meridiana Notizie) “I dati diffusi oggi dall’Istat rappresentano un segnale incoraggiante per il mercato del lavoro italiano. Scrive meridiananotizie.it

Landini. Paolo Capone, Segretario Generale UGL: "Ruolo leader sindacale deve essere responsabile e aperto al dialogo" - "In risposta alle recenti affermazioni di Maurizio Landini, desidero sottolineare la necessità di una riflessione profonda e responsabile sul ruolo che ciascun leader sindacale deve assumere in questo ... Segnala affaritaliani.it

Cgil, l’appello di Capone (segretario generale Ugl): “Il sindacato non evochi rivolte sociali o diverrà partito e i lavoratori fuggiranno” - Sul ruolo del sindacato Landini ha invocato la “rivolta sociale” e ha dichiarato di voler “rivoltare come un guanto” il Paese. Da msn.com

Giornata eliminazione violenza donne. Paolo Capone, Leader UGL: “Mettere in atto misure concrete per incentivare l’occupazione femminile” - “Oggi, 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, desidero ribadire l’impegno dell’UGL nel contrastare ogni forma di violenza, discrimin ... Come scrive meridiananotizie.it

Eurostat, Paolo Capone, Leader UGL: “La povertà si sconfigge con il lavoro, non con l’assistenzialismo” - I dati diffusi da Eurostat, confermano l’urgenza di rafforzare le politiche economiche e sociali a sostegno dell’occupazione ... Da ilmetropolitano.it

Madrid, Congresso Solidaridad. Dazi, Paolo Capone, Leader UGL: “A rischio il settore export italiano” - "Ho tenuto a battesimo nel 2020 Solidaridad, sindacato spagnolo con il quale l'UGL condivide i valori di giustizia sociale. Scrive affaritaliani.it