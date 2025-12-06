Panini Comics presenta i fumetti DC e MARVEL perfetti per i regali di Natale
Con l’arrivo delle festività natalizie, Panini Comics ha deciso di offrire ai fan della DC e della MARVEL due nuove storie perfette come idee regalo da mettere sotto l’albero. Ecco il comunicato stampa: Un Natale in compagnia dei più grandi eroi e villain del fumetto mondiale: quest’anno Panini Comics celebra le festività con due uscite speciali dedicate agli universi DC e Marvel, tra azione, ironia e atmosfere natalizie tutte da scoprire. Dal ritorno del Cavaliere Oscuro in una Gotham innevata alla raccolta di avventure natalizie dei protagonisti Marvel, le strenne supereroistiche 2025 promettono emozioni forti e regali perfetti per ogni appassionato. 🔗 Leggi su Screenworld.it
