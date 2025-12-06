Panettoni solidali per l' Hospice volontari in piazza nel giorno dell' Immacolata a Forlimpopoli
Continua l’iniziativa solidale “Un panettone per l’Hospice”, finalizzata al sostegno delle attività dell’associazione Amici dell’Hospice, che integra l’Ausl Romagna con servizi sanitari e sociali nel contesto della rete Cure Palliative nel comprensorio forlivese, a servizio delle persone con. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
