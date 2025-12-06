Panettone prezzi in aumento | ecco quali sono i più cari e i più economici

Milano, 5 dicembre 2025 – Se rispetto al 2024 l’aumento dei prezzi è solo lieve, lo sguardo agli ultimi cinque anni racconta una crescita costante e significativa. A confermarlo è l’ Osservatorio Panettone di Maiora Solutions, che anche quest’anno ha fotografato l’andamento del prezzo del panettone tradizionale nel capoluogo lombardo. L’edizione numero sei ha messo a confronto 30 marchi tra i più rappresentativi: 14 industriali e 16 appartenenti alle pasticcerie milanesi più celebri. Un’indagine che Maiora, specializzata nello sviluppo di soluzioni di AI e sistemi di analisi sui prezzi di prodotti e servizi sul mercato, ha realizzato attraverso Resmart, lo strumento di intelligenza aumentata dedicato all’ottimizzazione dei risultati delle aziende del settore food. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Panettone, prezzi in aumento: ecco quali sono i più cari e i più economici

