Palmeri | Inter clamorosa! Ed è la vittoria di Chivu coraggiosissimo nello scegliere…
Inter News 24 Palmeri dice la sua sulla grande vittoria dell’Inter contro il Como! Le parole del giornalista di Sportitalia sulla partita di oggi. Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha commentato così la grande vittoria dell’Inter contro il Como per 4-0, sottolineando la prestazione straordinaria della squadra nerazzurra e l’importante scelta tattica di Cristian Chivu. «È la vittoria di Chivu. Coraggiosissimo con Luis Henrique, e dà gioco e carattere. Clamorosa prestazione dell’Inter: nelle occasioni alla fine solo 8 a 6, ma domina il primo tempo, sa resistere nella ripresa quando il Como rientra forte, e poi è implacabile» – ha detto Palmeri, evidenziando la solidità della squadra e la gestione della partita da parte del tecnico rumeno. 🔗 Leggi su Internews24.com
