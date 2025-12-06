Pallottola nella schiena | biglietto con minacce davanti alla casa della sindaca di Sant' Olcese

Grave episodio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Sant'Olcese, dove un biglietto contenente minacce rivolte alla sindaca Sara Dante e al comandante della polizia locale Gianluca Mastropasqua - con riferimenti a una “pallottola nella schiena” - è stato lasciato di fronte all'abitazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

«Il colpo lo raggiunse alla schiena, ma non toccò né il midollo spinale né organi vitali.» Da questa frase, che suona quasi come un epitaffio, prende vita Death by Lightning, la nuova miniserie Netflix che riporta alla luce un frammento dimenticato della storia a - facebook.com Vai su Facebook

Sant’Olcese, minacce alla sindaca Dante: “Ti ritroverai una pallottola nella schiena” - Lasciato nella notte un biglietto davanti alla casa della prima cittadina nel Comune della Valpolcevera. Secondo ilsecoloxix.it

Sant’Olcese, nuova minaccia alla sindaca e al comandante della Locale: biglietto con insulti e riferimento a “una pallottola” - Nella notte tra venerdì e sabato, davanti alla sua abitazione è stato lasciato un biglietto manoscri ... Da primocanale.it

Minacce di morte per la sindaca di Sant'Olcese Sara Dante - Una lettera ingiuriosa scritta a mano, lei replica: "Non mi intimidisce. Riporta rainews.it