Pallottola nella schiena | biglietto con minacce davanti alla casa della sindaca di Sant' Olcese

Genovatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave episodio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Sant'Olcese, dove un biglietto contenente minacce rivolte alla sindaca Sara Dante e al comandante della polizia locale Gianluca Mastropasqua - con riferimenti a una “pallottola nella schiena” - è stato lasciato di fronte all'abitazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

