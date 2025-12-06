Due in trasferta e una in casa. Le tre formazioni versiliesi impegnate nei campionati di volley si apprestano a tornare in campo tutte questa sera. E tutte con la voglia di rifarsi dopo il filotto di sconfitte subite nel turno precedente. Serie B maschile. La Upc Sdh (12 punti), reduce dal 2-3 interno contro il quotato Tuscania, sale a Massa (8 punti) per affrontare gli apuani reduci dallo 0-3 patito a Firenze contro la Jumboffice. L’appuntamento è per oggi alle 18 al Palazzetto dello Sport di Massa. Serie B2 femminile. La V.P.Volley (16 punti) va a Livorno per affrontare la Perullo (5 punti) e ripartire la corsa alla vetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo. Tutte in campo questa sera le formazioni versiliesi. L’Upc cerca gloria a Massa, Oasi in casa ma a Lido