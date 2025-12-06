Pallamano | Germania Serbia e Francia superano il Main Round ai Mondiali femminili 2025

Nuova giornata di verdetti ai Mondiali femminili di pallamano con la conclusione del Main Round per il Gruppo 2 e la seconda importante partita delle tre previste per il terzo girone. Nel primo caso è arrivata la conferma dell’accesso ai quarti di finale della Germania, paese ospitante della rassegna iridata. Le tedesche si sono imposte a Dortmund battendo per 25-29 la Spagna, automaticamente esclusa dal torneo. Passa invece al turno seguente il Montenegro grazie anche alla preziosa gioia ottenuta contro il Serbia (33-17). La conclusione del girone ha sancito ufficialmente anche l’eliminazione delle Isole Faroe e dell’Islanda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano: Germania, Serbia e Francia superano il Main Round ai Mondiali femminili 2025

