Pallamano C femminile La Casalgrande Padana guarda alla Final Eight
Il fanalino di coda Mezzocorona (2) sulla strada della Casalgrande Padana (7). Reduce dalla vittoria thrilling con Mestrino, la formazione ceramica torna in campo alle 18,30 nell’ultima giornata d’andata di Serie C1 femminile con l’obiettivo di conquistare nuovamente il risultato pieno e giocarsi le ultime chances di accesso alle Final Eight di Coppa Italia. Alla stessa ora spazio al derby del Secchia di Serie A Silver maschile per la Pallamano Rubiera (9), terza della classe, che affronta in trasferta il fanalino di coda Modena (0): un’occasione importante per gli uomini di Corradini per riprendere la propria marcia dopo il pari con Molteno, seconda, impegnata nello scontro diretto con la capolista Sassari, attualmente a +2 sui rossoblu. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sabato torna in campo il Torri #Under16 femminile. Ad un mese dall'ultima partita le ragazze di Maistrello ospitano al PalaVillanova il Mestrino. Fischio d'inizio alle 15.00. Forza Torri! #ustorripallamano #ilvostrotifolanostraforza - facebook.com Vai su Facebook
La Petrarca pallamano femminile dimostra carattere dlvr.it/TPS7tt ? #Pallamano Vai su X
Pallamano, C femminile. La Casalgrande Padana guarda alla Final Eight - Il fanalino di coda Mezzocorona (2) sulla strada della Casalgrande Padana (7). Lo riporta msn.com
Riccione capitale della pallamano, il Play Hall ospiterà le Finals di Coppa Italia - A contendersi il trofeo 16 squadre: le migliori otto delle classifiche di Serie A Gold maschile e Serie A1 femminile al termine del girone di andata ... Scrive riminitoday.it
Pallamano femminile, Erice espugna il campo della Casagrande Padana: 15-37 - Vittoria per l’Ac Life Style Erice, che, alla prima trasferta della stagione, espugna il campo della Casalgrande Padana con il risultato di 15- Si legge su rainews.it
Pallamano A2 femminile. L’Acciarino lotta ma torna a mani vuote da Casalgrande - Sconfitta di misura per la Pallamano Acciarino Ferrara, che torna a mani vuote dalla prima trasferta stagionale del campionato di serie A2 femminile a Casalgrande. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Pallamano, Serie A1: Erice in vetta da sola. Cassano Magnago ferma Salerno - AC Life Style Erice svetta nuovamente in solitaria in vetta alla classifica generale di Serie A1 dopo la decima giornata. Secondo oasport.it
Tutti al Palazzetto per l'esordio della Petrarca Pallamano Femminile in A2 - Arezzo, 28 ottobre 2025 – Tutti al Palazzetto per l'esordio della Petrarca Pallamano Femminile in A2! Si legge su lanazione.it