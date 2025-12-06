Palestra Inter duello alle big di Serie A per l’esterno dell’Atalanta | il prezzo schizza alle stelle! Cosa può succedere in estate

Inter News 24 Palestra Inter, duello alle big di Serie A per l’esterno dell’Atalanta: il prezzo schizza alle stelle! Ecco cosa potrebbe accadere in estate. L’Inter non smette di pianificare il futuro e, tra le finestre di gennaio e giugno, si prepara a intervenire sul mercato con un obiettivo preciso: svecchiare l’organico. Secondo l’analisi di Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, la dirigenza di Viale della Liberazione è estremamente operativa e sta monitorando con grande attenzione la situazione relativa alla fascia destra, un ruolo considerato delicato per gli equilibri tattici della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palestra Inter, duello alle big di Serie A per l’esterno dell’Atalanta: il prezzo schizza alle stelle! Cosa può succedere in estate

