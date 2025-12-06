Palazzo Venezia | nasce a Como un nuovo capitolo del lusso firmato Villa d’Este La Collezione
Villa d’Este La Collezione – il nuovo brand che riunisce le eccellenze del gruppo, comprendendo Villa d’Este sul Lago di Como, Villa La Massa a Firenze e Miralago Luxury Apartments a Cernobbio – inaugura un nuovo capitolo con l’apertura di Palazzo Venezia. La struttura diventa il primo hotel. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Magnifico ed eterno Robert Mapplethorpe in mostra alle Stanze della Fotografia a Venezia fino al 6 gennaio prossimo. Un appuntamento da non mancare che anticipa le successive mostre Le forme del desiderio a Milano, a Palazzo Reale e Robert Mapplethorpe. Le forme della bellezza a Roma, al Museo dell’Ara Pacis. Una trilogia importante per conoscere o riscoprire un autentico testimone del XX° secolo che ha sovvertito e liberato lo sguardo sul corpo sessuato.
‘Casanova’, omaggio a Fellini a Palazzo Grimani a Venezia
Mattarella a Palazzo Ducale per i 35 anni della Commissione di Venezia
>>> VENEZIA: Palazzo Grimani . > The extraordinary 'Tribuna', space inspired by the Rome Pantheon and rich of ancient sculptures. In the Grimani Palace, once Patrician House and now Museum. *Full 360° image in last week's 360VISIO Facebook Page* . > - facebook.com Vai su Facebook
Fino all'11 gennaio 2026 al Vittoriano e a Palazzo Venezia a Roma la mostra perfetta per gli amanti dei treni: "Le ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro". Un viaggio lungo oltre 160 anni, tra progresso tecnico e trasformazioni soci Vai su X
Palazzo Venezia: nasce a Como un nuovo capitolo del lusso firmato Villa d’Este La Collezione - Il ristorante Altariva sarà guidato dall’Executive Chef Alessandro Rinaldi, mentre nel 2026 arriverà il Caffè Cavour ... Riporta quicomo.it
Nuovo gioiello extra lusso sul Lago di Como: apre Palazzo Venezia, primo ‘The Leading Hotels of the World’ in città - Villa d’Este La Collezione – il brand che incarna l’eccellenza del gruppo (inclusi Villa d’Este Lago di Como, Villa La Massa a Firenze e Miralago Luxury Apartments a Cernobbio) – annuncia una tappa st ... Riporta comozero.it