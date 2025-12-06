Palazzo Marino è bagarre sul tema sicurezza | il Pd chiede la nomina di un delegato

Milano, 6 dicembre 2025 –  “La sicurezza è un tema del centrosinistra. Ma per noi non è uno slogan elettorale, come per il centrodestra, ma un impegno quotidiano e concreto”. La premessa della capogruppo del Pd in Comune, Beatrice Uguccioni, fa subito capire il messaggio che il partito di Elly Schlein vuole lanciare, anzi rilanciare – vedremo più avanti perché – da Milano. Il Pd vuol essere per la giustizia sociale e la solidarietà, ma anche “law and order“, legge e ordine, per citare le parole della sinistra anglosassone che, da Tony Blair a Keir Starmer, ha costruito le proprie vittorie elettorali anche su questo tema. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

