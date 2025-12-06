Palazzo de Seta venduto ad Hauser & Wirth | il colosso internazionale dell' arte pronto a sbarcare a Palermo

Palermotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palazzo De Seta potrebbe presto cambiare proprietario. Gli svizzeri Iwan e Manuela Wirth, fondatori del gruppo internazionale Hauser & Wirth con 16 gallerie d'arte in tre continenti, avrebbero definito l'acquisto dello storico edificio che si trova alle porte del quartiere Kalsa. Dopo un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

