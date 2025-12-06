Palacios via dall’Inter? Volontà chiara da parte del difensore ma resta un’incognita per gennaio!

Inter News 24 Ecco di che cosa si tratta. Rimasto all’Inter quasi per caso dopo le frenetiche trattative estive, che avevano visto sfumare proprio sul traguardo il suo trasferimento al Santos, Tomas Palacios vive oggi una situazione da separato in casa, complicata ulteriormente da un quadro clinico preoccupante. Il giovane difensore argentino, arrivato con l’etichetta di promessa ma mai entrato realmente nelle rotazioni che contano, ha espresso in maniera inequivocabile il suo desiderio: tornare in patria per ritrovare il campo e la serenità perduta. 🔗 Leggi su Internews24.com

