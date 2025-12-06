Pakistan genitori uccidono la figlia di 2 mesi | volevamo un maschio

Imolaoggi.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli investigatori, la neonata, di nome Palwasha, sarebbe stata annegata in una cisterna d'acqua domestica. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

pakistan genitori uccidono la figlia di 2 mesi volevamo un maschio

Pakistan, genitori uccidono la figlia di 2 mesi: "volevamo un maschio"

