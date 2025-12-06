Pajar 60 anni di artigianalità canadese a Pitti Uomo 109

Al Padiglione Cavaniglia di Pitti Uomo 109, Pajar porta l’heritage di una storia lunga oltre sessant’anni, radicata nell’artigianalità e nella performance estrema. Un marchio che dal 1963 unisce tradizione calzaturiera europea e innovazione canadese. Fondato da Paul Golbert, immigrato a Montreal da una famiglia di calzolai parigini, il brand deve il suo nome alle iniziali . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Pajar, 60 anni di artigianalità canadese a Pitti Uomo 109.

