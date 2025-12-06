Pagelle Sassuolo Fiorentina ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A

Calcionews24.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Sassuolo Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida delle 15 andata in scena al Mapei Stadium e valida per la 14a giornata di Serie A Dopo l’illusione iniziale con la rete di Mandragora su calcio di rigore dopo appena 8 minuti, la Fiorentina di Paolo Vanoli crolla, in casa del Sassuolo al Mapei . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle sassuolo fiorentina ecco i top e flop della sfida valida per la quattordicesima giornata di serie a

© Calcionews24.com - Pagelle Sassuolo Fiorentina, ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie A

Leggi anche questi approfondimenti

pagelle sassuolo fiorentina topVOTI fantacalcio Sassuolo-Fiorentina: top Volpato e Muharemovic. Disastro De Gea, Kean e Gudmundsson - Voti fantacalcio Sassuolo Fiorentina 14^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Si legge su fantamaster.it

pagelle sassuolo fiorentina topLe pagelle di Sassuolo-Fiorentina 3-1: ritorno alla vittoria in casa dopo tre gare nel segno di Volpato - Dopo l’errore sul secondo gol del Como, si ripete sempre in uscita alta franando in area su Parisi causando un inevitabile rigore, venendo anche ammonito da Pairetto. Secondo canalesassuolo.it

pagelle sassuolo fiorentina topSerie A: Sassuolo-Fiorentina in campo 3-1 - DIRETTA - Poi avanti gli emiliani con le reti di Muharemovic e Konè (ANSA) ... ansa.it scrive

pagelle sassuolo fiorentina topSassuolo-Fiorentina, moviola: un rigore dopo 7’ ma che papere De Gea, Grosso perde la testa e viene espulso - Fiorentina analizzata al microscopio, il fischietto piemontese ha ammonito 5 giocatori, la moviola ... Riporta sport.virgilio.it

pagelle sassuolo fiorentina topPagelle Fiorentina AEK Atene, i TOP e FLOP della sfida di Conference League - Pagelle Fiorentina AEK Atene: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la giornata di Europa League 2025/2026. calcionews24.com scrive

pagelle sassuolo fiorentina topPagelle Cagliari-Sassuolo 1-2, top e flop: decidono Laurienté e Pinamonti, non basta Esposito - Sassuolo, la prima delle ultime due partite in programma in questo turno infrasettimanale valido per la 9a giornata di A. Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Sassuolo Fiorentina Top