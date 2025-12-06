Pagelle Juve Torino Primavera | Merola sempre più simbolo Finocchiaro sgasa che crescita Vallana VOTI
di Marco Baridon Pagelle Juve Torino Primavera: i voti ai protagonisti del match di campionato, valido per la 14esima di giornata di Primavera 1. Pagelle Juve Torino Primavera: i voti ai protagonisti del derby della Mole, valido per la 14esima partita di Primavera 1. Nava 6.5 – La Juve non la chiude? Ci pensa lui a chiudere la porta e tenere (finché può) il vantaggio con un paio di ottimi interventi. Poi non può nulla nemmeno lui sull’incornata dell’1-1 di Alex Perez. Bamballi 6 – Non riesce a sprigionare tutto il suo potenziale offensivo in quella posizione, limitandosi a svolgere i suoi compiti in copertura, bloccato in difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
