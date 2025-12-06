Pagelle Inter Como | Lautaro e Calhanoglu monumentali nerazzurri da forza 4!

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Como, i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 15^ giornata del campionato di Serie A 202526. Finisce qui Inter Como, risultato finale di 4 a 0 nel match valevole per il 14° turno di Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. Finisce in goleada al “Meazza”. L’ Inter supera il Como con un roboante 4-0, un risultato rotondo che punisce forse troppo severamente la formazione guidata da Cesc Fabregas, arrivata a Milano con ambizioni di alta classifica e capace di restare in partita a lungo. La gara, tutt’altro che semplice per gli uomini di Cristian Chivu, si è sbloccata grazie al solito Lautaro Martinez: il capitano argentino ha aperto le danze sfruttando un assist al bacio di Luis Henrique, esterno brasiliano che ha finalmente strappato i primi convinti applausi del pubblico di casa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Como: Lautaro e Calhanoglu monumentali, nerazzurri da forza 4!

