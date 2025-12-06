Pagelle gigante Tremblant 2025 | Robinson la n1 senza Brignone Goggia a piccoli passi exploit Della Mea

PAGELLE GIGANTE #1 TREMBLANT 2025. Sabato 6 dicembre ALICE ROBINSON 10: la neozelandese sembra averci davvero preso gusto. Arriva il bis dopo il successo di Copper Mountain e la sensazione che la classe 2001 abbia ufficialmente fatto il salto di qualità a livello mentale. Dopo un avvio di carriera da giovanissima che faceva intravedere grandi potenzialità, la nativa di Sydney sembrava essersi un po’ persa. In questo primo scorcio di annata, invece, sta impressionando e anche oggi ha dominato la scena, sin dalla prima manche, chiudendo con un vantaggio ampio sulle inseguitrici. Domani andrà a caccia della terza vittoria di fila tra le porte larghe. 🔗 Leggi su Oasport.it

