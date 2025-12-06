Pagelle Europei nuoto 2025 | Curtis e D’Ambrosio devono ancora lavorare Razzetti solido

PAGELLE EUROPEI NUOTO IN VASCA CORTA LUBLINO 2025 QUINTA GIORNATA. SARA CURTIS 9: Serata da incorniciare per la giovanissima piemontese, che continua a riscrivere la geografia dello sprint europeo. Si prende prima la finale dei 50 dorso con un altro record italiano, poi entra con autorità anche nella finale dei 50 stile libero e, soprattutto, conquista un clamoroso bronzo nei 100 stile libero, la prima medaglia internazionale italiana nella gara regina. Nonostante un raffreddore l’abbia condizionata, tira fuori una gara di maturità, leggerezza e talento purissimo. Già oggi è un riferimento, domani può essere molto di più. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle Europei nuoto 2025: Curtis e D’Ambrosio devono ancora lavorare, Razzetti solido

