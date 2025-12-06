PAGELLE E TABELLINO INTER-COMO 4-0 | finalmente Luis Henrique Diego Carlos graziato Chivu demolisce Fabregas

Voti, top e flop del match valevole per il secondo anticipo della 14esima giornata di Serie A (AnsaFoto) – Calciomercato.it Pagelle Inter-Como. INTER FLOP Sommer 5 – Poco impegnato, ma rischia di combinare la frittata in uscita alta su Valle. Per fortuna sua e dell’Inter, lo spagnolo colpisce male di testa. Akanji 6,5 Acerbi 7 Bastoni 7 TOP Luis Henrique 7,5 – Chivu gli ha dato fiducia e lui ha risposto presente. Assist a Lautaro, impeccabile a livello difensivo anche nella ripresa contro un cliente difficile come Diago. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-COMO 4-0: finalmente Luis Henrique, Diego Carlos graziato. Chivu demolisce Fabregas

News recenti che potrebbero piacerti

PAGELLE E TABELLINO LAZIO-MILAN 1-0: Noslin cambia tutto, Zaccagni punisce. Leao che flop ? @francescoiucca Vai su X

#ConferenceLeague, #Fiorentina-Aek Atene0-1: pagelle e tabellino #sportpress24 - facebook.com Vai su Facebook

Inter-Como 4-0, le pagelle: Calhanoglu fenomenale (7,5), Barella celestiale (7). Sommer scollegato (5,5) - Decidono le reti di Lautaro Martinez, nel primo tempo, e, nella ripresa, di Thuram, Calhanoglu e ... Come scrive leggo.it

Inter-Como 4-0 pagelle e tabellino: la "Thu-La", Calhanoglu e Carlos Augusto spengono le ambizioni dei comaschi, Lautaro da record, Luis Henrique una freccia - Chivu risolve in maniera netta il confronto con Fabregas: in goal Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto tra primo e secondo tempo. Si legge su msn.com

Pagelle LIVE di Inter-Como: voti e giudizi - 00 in un vero e proprio scontro diretto per la parte alta della classifica. Come scrive passioneinter.com

Serie A, le pagelle Inter-Como 4-0: la ThuLa è una sentenza, Luis Henrique conquista San Siro - 0 in favore dei nerazzurri con gol di Lautaro (11'), Thuram (59'), Calhanoglu ... Secondo sportmediaset.mediaset.it

Inter-Como 4-0, le pagelle nerazzurre: Thu-La presente, Sommer indeciso - 0 il Como nel match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A e si prende momentaneamente il primo posto in classifica. Come scrive msn.com

Inter-Como 4-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - Como di Sabato 6 dicembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Si legge su calciomagazine.net