Pagella d’oro a Luigi Caccamo studente del liceo scientifico di Cittanova

Reggiotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta presso l’aula magna "Falcone-Borsellino" del polo liceale “Guerrisi- Gerace” di Cittanova la cerimonia ufficiale di consegna di quindici borse di studio destinate a valorizzare il merito scolastico e a sostenere il percorso formativo degli studenti.Tra i riconoscimenti figura la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Pagella D8217oro Luigi Caccamo