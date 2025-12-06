Pagella d’oro a Luigi Caccamo studente del liceo scientifico di Cittanova
Si è svolta presso l’aula magna "Falcone-Borsellino" del polo liceale “Guerrisi- Gerace” di Cittanova la cerimonia ufficiale di consegna di quindici borse di studio destinate a valorizzare il merito scolastico e a sostenere il percorso formativo degli studenti.Tra i riconoscimenti figura la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Lunedì 1 dicembre 2025 il nostro ex studente Carlo Ercolani ha ricevuto la "Pagella D'oro" della Carifermo, presso il Teatro dell'Aquila di Fermo, accompagnato dalla sua Prof.ssa Sara Di Chiara, dalla Dott.ssa Monia Marinozzi, Vice Sindaco di Montegranaro, - facebook.com Vai su Facebook