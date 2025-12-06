Pagella d' Oro 2025 di Carifermo premiati nove studenti della provincia di Ancona

Si è svolta nei giorni scorsi, presso il Teatro dell’Aquila di Fermo la 63a edizione della Pagella d’Oro, premio istituito dalla Cassa di Risparmio di Fermo in occasione della Giornata mondiale del risparmio. I 113 premiati, provenienti dalle scuole dei comuni delle province di Fermo, Ascoli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Lunedì 1 Dicembre a Fermo, nel Teatro dell’Aquila, si è svolta la 63ma edizione della Pagella d’Oro, evento organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e dalla Carifermo S.p.a. Alla cerimonia erano presenti molte autorità civili e religiose. Ha p - facebook.com Vai su Facebook

Torna la Pagella d’oro della Carifermo. Edizione 2025 all’insegna di sport, valori e fragilità - L’ospite dell’edizione 2025 sarà il pallavolista Matteo Piano che interverrà su “Forti con le proprie fragilità”. Riporta cronachefermane.it

Fermo, le pagelle ai 113 studenti d’oro: «Siate affamati di conoscenza». Festa a teatro, special guest il pallavolista Matteo Piano - FERMO Si è svolta stamattina al teatro dell’Aquila di Fermo la 63a edizione della Pagella d’Oro, premio istituito dalla Cassa ... Scrive msn.com

La cerimonia della ’Pagella d’oro’: "Lo studio non è solo un dovere, ma può far diventare i sogni realtà" - Sul palco c’erano i 113 ragazzi da Ancona a Fermo, passando per Macerata, Ascoli e Teramo È la tradizionale festa che la Carifermo dedica ai migliori studenti delle scuole secondarie . msn.com scrive