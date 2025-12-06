Pagella d' Oro 2025 di Carifermo premiati nove studenti della provincia di Ancona

Anconatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta nei giorni scorsi, presso il Teatro dell’Aquila di Fermo la 63a edizione della Pagella d’Oro, premio istituito dalla Cassa di Risparmio di Fermo in occasione della Giornata mondiale del risparmio. I 113 premiati, provenienti dalle scuole dei comuni delle province di Fermo, Ascoli. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Torna la Pagella d’oro della Carifermo. Edizione 2025 all’insegna di sport, valori e fragilità - L’ospite dell’edizione 2025 sarà il pallavolista Matteo Piano che interverrà su “Forti con le proprie fragilità”. Riporta cronachefermane.it

pagella d oro 2025Fermo, le pagelle ai 113 studenti d’oro: «Siate affamati di conoscenza». Festa a teatro, special guest il pallavolista Matteo Piano - FERMO Si è svolta stamattina al teatro dell’Aquila di Fermo la 63a edizione della Pagella d’Oro, premio istituito dalla Cassa ... Scrive msn.com

pagella d oro 2025La cerimonia della ’Pagella d’oro’: "Lo studio non è solo un dovere, ma può far diventare i sogni realtà" - Sul palco c’erano i 113 ragazzi da Ancona a Fermo, passando per Macerata, Ascoli e Teramo È la tradizionale festa che la Carifermo dedica ai migliori studenti delle scuole secondarie . msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pagella D Oro 2025