Pagani via libera a 1,6 milioni di euro per il restyling dello stadio Torre

Un milione e 600 mila euro per la riqualificazione dello stadio Marcello Torre di Pagani: la giunta del sindaco De Prisco con approvazione della delibera numero 127 ha disposto l’avvio delle procedure per la richiesta del mutuo al Credito Sportivo e per le fasi successive della progettazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it