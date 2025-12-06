Pagani via libera a 1,6 milioni di euro per il restyling dello stadio Torre
Un milione e 600 mila euro per la riqualificazione dello stadio Marcello Torre di Pagani: la giunta del sindaco De Prisco con approvazione della delibera numero 127 ha disposto l’avvio delle procedure per la richiesta del mutuo al Credito Sportivo e per le fasi successive della progettazione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
