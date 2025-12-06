Pagà ‘na cialada | che buon affare abbiamo fatto

Magni Si stimava tutto l’altra mattina il signor Giuseppe, per tutti gli amici "el Pepin", indossando un cappotto Loden, nuovo di zecca, del classico colore verde. "El Pepin" ama vestire capi tipici dello stile tirolese e quindi non può fare a meno del Loden, che di quella radicata tradizione dei costumi asburgici, in Alto Adige, è ancora un classico. Ed è stato così che, appoggiato al bancone del bar, continuava a esibire il suo Loden e a dirne meraviglie. Per cercare di rompere quell’incantesimo ci si è messo il solito maldicente e ironico Carletto il quale ha fatto rilevare che ormai il Loden è cappotto fuori moda e che "el Pepin" faceva un po’ ridere con "quel coso" addosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

